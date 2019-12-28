Москва, 28 декабря, 2019, 08:54 — ИА Регнум. Главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков доложил на итоговом совещании в Минобороны об успехах его рода войск, сообщает Министерство обороны России.

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Салюков рассказал, что современное вооружение составляет 60% от общего количества в Сухопутных войсках. По его словам, в 2019 году сформировано два соединения, 11 воинских частей и подразделений специальных войск. По мнению командующего, это усиливает боевые возможности его рода войск. При этом Салюков отметил, что в следующем году наращивание состава этого вида Вооруженных сил будет продолжено.

Также генерал армии Салюков доложил, что в уходящем году число разного рода учений с участием Сухопутных войск составило 2823. Он обратил внимание на серьёзно возросший уровень подготовки личного состава вверенных ему сил.