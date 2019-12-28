Нейпьидо, 28 декабря, 2019, 07:39 — ИА Регнум. Резолюцию о ситуации с соблюдением прав мусульман народности рохинджа в Мьянме приняла Генеральная Ассамблея ООН на заседании 27 декабря.

European Commission DG ECHO Рохинджа. Мьянма

За принятие документа высказались 134 государства, против — девять. Еще 28 стран воздержались от голосования. В резолюции сказано, что ООН серьезно обеспокоена ущемлением религиозных и национальных меньшинств в штатах Качин, Ракхайн и Шан.

Генассамблея призвала Мьянму прекратить боевые действия и акты насилия в отношении мирных граждан. Также в ООН потребовали, чтобы власти страны закрыли лагеря для внутренне перемещенных лиц в штате Ракхайн и создали нормальные условия для возвращения всех беженцев на места своего проживания.

Как сообщало ИА REGNUM, более 700 тысяч беженцев перебрались в Бангладеш из Мьянмы после вооруженного конфликта боевиков и правительственных войск в штате Ракхайн.