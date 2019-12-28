Москва, 28 декабря, 2019, 07:34 — ИА Регнум. Для отдыха в 2020 году туристы из России чаще других выбирают туры в Таиланд и Турцию, говорится в аналитическом исследовании сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

Таиланд

По прогнозу экспертов, спрос на путешествия в Турцию может увеличиться в ближайшие месяцы примерно вдвое.

«Многие интересуются пакетными предложениями по России, однако их ищут почти в три раза реже, чем в Турцию», — цитирует RT директора по маркетингу сервиса OneTwoTrip Алексея Теплова.

Также российские туристы интересуются поездками в Объединённые Арабские Эмираты, Вьетнам, Доминиканскую Республику, на Кипр, в Италию, Грецию и на Кубу.

Напомним, по итогам 2018 года самыми популярными выездными туристическими направлениями у жителей России стали Турция, Таиланд и Германия.

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