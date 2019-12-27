Нижнекамск, Татарстан, 27 декабря, 2019, 20:06 — ИА Регнум. В Нижнекамске открылся первый новогодний городок в парке «Семья». В мероприятии принял участие мэр города побратима Мэйшаня (Китай) Ло Цзямин, сообщили ИА REGNUM в администрации города.

Пресс-служба администрации Нижнекамского района Мэр Мэйшаня и мэр Нижнекамска приветствуют горожан

В городке установлена 16-метровая «золотая» ель, которую окружают ледовый городок с горками, лабиринтами, аттракционом «Чаша» и шестью фотозонами. Также в парке открыты катки, баскетбольная и волейбольная площадки, можно взять на прокат лыжи или тюбинг.

Мэр Нижнекамска Айдар Метшин напомнил, что предстоящий год будет ознаменован 75-летием Победы в Великой Отечественной войне, столетием образования Татарской АССР.

«Мы на муниципальном уровне 2020 год объявили Годом добрососедства», — добавил Метшин.

Мэр Мэйшаня передал привет от жителей китайского города и выразил надежду на укрепление дружбы между регионами.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне главная новогодняя ёлка открылась в Казани. Ранее стало известно, что казанская ель — самая высокая в городах Приволжского федерального округа.