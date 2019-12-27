Калининград, 27 декабря, 2019, 18:53 — ИА Регнум. В Калининграде в этом году иначе подошли к новогодним декорациям центра города, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 27 декабря. Главная 30-метровая ёлка на главной площади города осталась прежней. Её за 6 млн рублей купили в Санкт-Петербурге ещё в 2011 году. Ёлка состоит из каркаса с 6 тыс. хвойных веток, украшена 1,5 тыс. шаров и 74 гирляндами по 30 метров.

Пресс-служба мэрии Калининграда 30-метровая ёлка на главной площади Калининграда

Однако в этом году горадминистрация решила не ограничиваться только одним центральным праздничным элементом. По всему городу установили более 100 живых празднично украшенных елей в кадках. Преобразилась набережная Верхнего озера, полностью обновились гирлянды для оформления здания КГТУ и 40 деревьев на Ленинском проспекте, появилось новое световое панно на здании администрации городского округа, которое стало самой большой новогодней открыткой областного центра.

Пресс-служба мэрии Калининграда 30-метровая ёлка на главной площади Калининграда

По-новогоднему выглядят и городские скверы: светомузыкальные ангелы в театральном сквере, украшен сквер «Энергетиков», площадка у скульптуры «Борющиеся зубры» и на улице профессора Баранова. Праздничные инсталляции появились в сквере у гостиницы «Москва», у памятника Фридриху Шиллеру, у монумента «Мать Россия».

Пресс-служба мэрии Калининграда Новогоднее оформление улиц Калининграда

Впервые в этом году установлена новогодняя 10 метровая ель на Летнем озере, а в микрорайонах города установили световые арки, подарки, шары и объемные цифры.

Городские власти предупреждают об изменении дорожного движения в праздничные дни. На некоторых участках движение будет закрыто. Подробнее с изменениями можно ознакомиться по ссылке. https://www.klgd.ru/press/news/detail.php?ID=3901290

Ну, а праздничные мероприятия в Калининграде будут проходить вплоть до 8 января. Готовятся музыкальные программы, спектакли, представления, тематические концерты, музыкальные встречи и выставки. Массовые народные гулянья состоятся 1 января 2020 года на площади Победы. Начало в 13:00. С подробной программой массовых мероприятий можно ознакомится по ссылке.