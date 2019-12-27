Калуга, 27 декабря, 2019, 18:30 — ИА Регнум. В Калужской области расширят возможности получения жилья молодыми специалистами, об этом говорилось 27 декабря на заседании консультативного совета глав администраций муниципальных районов и городских округов региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Admoblkaluga.ru На заседании консультативного совета глав администраций муниципальных районов и городских округов Калужской области

Губернатор Анатолий Артамонов напомнил собравшимся, что накануне в Москве он принял участие в заседании Госсовета РФ на тему реализации государственной политики в аграрной сфере, которое провел президент России Владимир Путин. На совещании, по словам калужского губернатора, отмечалась важная роль государственной программы РФ «Комплексное развитие сельских территорий» в улучшении жизни граждан. Аналогичная пятилетняя программа разработана и в Калужской области. Одна из ее задач — создать условия для обеспечения жителей села благоустроенным жильем. По мнению калужского губернатора, данная работа должна способствовать привлечению новых специалистов не только в сельскохозяйственное производство, но и во все сферы жизни на селе.

«С 2003 года в рамках госпрограмм мы уже предоставляем гражданам, молодым семьям и молодым специалистам в сельской местности социальные выплаты на улучшение жилищных условий. Они сохранятся и в новой программе. Но вместе с ними появятся механизмы, которые позволят расширить число получателей жилья, дадут возможность не только приобрести или построить дом, но и по прошествии времени на льготных условиях получить в собственность жилое помещение, которым люди пользовались по договорам найма», — сказал Анатолий Артамонов.