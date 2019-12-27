Калуга, 27 декабря, 2019, 17:49 — ИА Регнум. Исполнительный директор калужского некоммерческого фонда, 50-летний житель Москвы, обвиняется правоохранителями в совершении коммерческого подкупа (ч. 8 ст. 204 УК РФ), сообщили 27 декабря корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

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По версии следствия, обвиняемый за одобрение и подписание договора продажи фондом доли в уставном капитале дочерней организации в пользу организации инвестора лично получил от представителя инвестора деньги в сумме 11 млн рублей.

На первоначальном этапе расследования проведён ряд следственных действий, в ходе которых получены доказательства, подтверждающие причастность обвиняемого к совершённому преступлению. Органами предварительного следствия мужчина задержан. Если вина мужчины будет доказано судом, то ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 12 лет со штрафом до 50-кратной суммы коммерческого подкупа.