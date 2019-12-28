Иван Шилов ИА REGNUM Война. Хроника 1941-1945 гг.

Москва, 28 декабря, 2019, 03:00 — ИА Регнум.

Война. Хроника 1941−1945 гг. 28 декабря: Красная армия завершила контрнаступление под Тихвином.

Читайте также: Война: Временное правительство Венгрии объявило войну Германии

28 декабря 1941 года завершилось контрнаступление Красной армии юго-восточнее Ленинграда под Тихвином. Разгромив волховско-войбокальскую группировку противника, соединения 54-й армии отбросили врага на железную дорогу Мга — Кириши.