Обнинск, Калужская область, 27 декабря, 2019, 16:52 — ИА Регнум. Митинг, посвященный 78-летию освобождения обнинской земли от немецко-фашистских захватчиков, состоялся 27 декабря на мемориале «Вечный огонь», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации Обнинска Калужской области.

Admobninsk.ru В Обнинске на мемориале памяти зажгли Вечный огонь

Накануне в Москве делегацией Обнинска была торжественно взята частица Вечного огня у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду. В Обнинске почетное право зажечь факел от лампады и возобновить горение Вечного огня на мемориале памяти погибшим воинам было предоставлено ветерану Великой Отечественной войны Валентину Мельникову и командиру боевой части атомной подводной лодки «Обнинск», старшему лейтенанту Сергею Абраменко. Завершился митинг возложением венков и цветов к мемориалу «Вечный огонь». Также с почестями венки были возложены к подножию памятника командиру 53-й стрелковой дивизии генерал-майору Александру Федоровичу Наумову.

Более 300 защитников Отечества покоится в братской могиле на территории обнинского мемориала «Вечный огонь». Их имена восстановлены по спискам трех размещавшихся на обнинской земле в годы Великой Отечественной войны военных госпиталей и высечены на гранитных плитах мемориала. 9 мая 1972 года здесь впервые был торжественно зажжен Вечный огонь.