В Белоруссии объявляют выговоры за русскоязычные классы
Минск, 27 декабря, 2019, 14:23 — ИА Регнум. Министерство образования Белоруссии начало борьбу с учителями, посмевшими обеспечить законодательно закреплённое право выбора родителями языка обучения для своих детей. Русский язык является в постсоветской республике государственным, это положение закреплено в Конституции.
Тем не менее директор белорусскоязычной гимназии города Дзержинск (Минская область) Людмила Повхлеб получила выговор за классы с русским языком обучения, сообщает «Радио «Свобода» (решением Минюста РФ признано «иностранным агентом»).
В сообщении сказано, что так власти отреагировали на петицию против «русификации» дзержинской гимназии. В ней отмечалось, что в 2019 году только 10% первоклассников в Дзержинске учатся на «беларускай мове» (также имеет статус государственного языка в Белоруссии).
Петиция была направлена в министерство образования. Ответ на неё пришёл из главного управления образования Миноблисполкома, в документе сказано: «За нарушение правовых нормативных документов при организации приема в первый класс директору гимназии Повхлеб Л. С. объявлен выговор (приказ начальника управления по образованию, спорту и туризму райисполкома
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«Замена белорусского языка обучения на русский в гимназии не планируется, — сказано в документе. — Управлению образования, спорта и туризма Дзержинского райисполкома рекомендовано обеспечить действенный контроль за определением белорусского языка обучения при формировании контингента учащихся и сети учреждений образования».
Документ подписал первый замначальника главного управления по образованию Миноблисполкома Софья Филистович. Министр образования Белоруссии Игорь Карпенко скандал не комментирует.
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