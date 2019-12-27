Минск, 27 декабря, 2019, 14:23 — ИА Регнум. Министерство образования Белоруссии начало борьбу с учителями, посмевшими обеспечить законодательно закреплённое право выбора родителями языка обучения для своих детей. Русский язык является в постсоветской республике государственным, это положение закреплено в Конституции.

ИА REGNUM Сочинение

Тем не менее директор белорусскоязычной гимназии города Дзержинск (Минская область) Людмила Повхлеб получила выговор за классы с русским языком обучения, сообщает «Радио «Свобода» (решением Минюста РФ признано «иностранным агентом»).

В сообщении сказано, что так власти отреагировали на петицию против «русификации» дзержинской гимназии. В ней отмечалось, что в 2019 году только 10% первоклассников в Дзержинске учатся на «беларускай мове» (также имеет статус государственного языка в Белоруссии).

Петиция была направлена в министерство образования. Ответ на неё пришёл из главного управления образования Миноблисполкома, в документе сказано: «За нарушение правовых нормативных документов при организации приема в первый класс директору гимназии Повхлеб Л. С. объявлен выговор (приказ начальника управления по образованию, спорту и туризму райисполкома от 23.12.2019 № 282-i)».

Читайте новости сюжета: Нациестроительство в Белоруссии

«Замена белорусского языка обучения на русский в гимназии не планируется, — сказано в документе. — Управлению образования, спорта и туризма Дзержинского райисполкома рекомендовано обеспечить действенный контроль за определением белорусского языка обучения при формировании контингента учащихся и сети учреждений образования».

Документ подписал первый замначальника главного управления по образованию Миноблисполкома Софья Филистович. Министр образования Белоруссии Игорь Карпенко скандал не комментирует.

Читайте другие сообщения на эту тему в сюжете: Русский язык за рубежом и в национальных субъектах РФ