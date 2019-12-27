Ярославль, 27 декабря, 2019, 13:59 — ИА Регнум. В Ярославле жители 10 домов обанкротившегося застройщика «Руф Стайл Констракшн» получат выплаты из федерального Фонда защиты прав дольщиков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Yarnews.net «Новый Ярославль»

Застройщик в рамках проекта «Новый Ярославль» строил жилые дома в деревне Губцево Ярославского района. Всего было заключено 240 договоров долевого участия. В начале 2017 года строительство остановилось.

Интересно, что в январе 2017 года муниципалитет Ярославля проголосовал за присоединение «микрорайона» к городу. Сделать это депутатов уговаривали городские и областные власти. Однако это решение не помогло «Руф Стайл Констракшн», компания обанкротилась, а в отношении директора возбудили уголовное дело. Обманутые дольщики обращались в СМИ и всевозможные инстанции.

И вот проблема дольщиков решена. Достраивать дома не будут — за время остановки стройки они пришли в негодность. Люди получат компенсации, которые будут не меньше суммы заплаченных ими денег. Расчет стоимости проводит независимая компания-оценщик. Выплаты будет осуществлять банк-агент AO «Банк ДОМ. РФ».