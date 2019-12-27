Калуга, 27 декабря, 2019, 15:16 — ИА Регнум. Многодетные семьи, нуждающиеся в социальной защите, побывали на новогоднем представлении в Калужском драматическом театре. Такой новогодний сюрприз юным калужанам и их родителям подготовили сотрудники полиции совместно со студентами калужского филиала всероссийского государственного университета юстиции, сообщили 27 декабря корреспонденту ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России.

40.мвд.рф Калужские полицейские устроили новогодний праздник для многодетных семей

Встреча в театре прошла в рамках благотворительной акции «Полицейский Дед Мороз». Для детей организовали новогодний праздник со сказочными персонажами, конкурсами и нарядной елью. Зарядившись энергией и отличным настроением, собравшиеся отправились на просмотр сказки Ганса Христиана Андерсена «Снежная королева».

После спектакля маленькие зрители новогоднего представления, получили подарки — игрушки и сладости.