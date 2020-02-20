Санкт-Петербург, 20 февраля, 2020, 08:30 — ИА Регнум. Передача CLXXII, где в гостях писатель Илья Зыченко… хотя нет… погодите… это экономист. Или, нет, это британец, которые приехал в Россию, чтобы собирать материал для романа… или нет… Это убегающий от себя современный человек в поисках идентичности и любви. Короче говоря, короткая живая беседа про литературу и жизнь. Так уж ли важно с кем, если интересно…

Иван Шилов ИА REGNUM Мансарда