Санкт-Петербург, 27 декабря, 2019, 12:51 — ИА Регнум. Петербургское издательство «Машина времени» анонсировало выпуск публицистического цикла «Письма к ближним» русского журналиста Михаила Меньшикова, публиковавшегося в начале XX века в «Новом времени» — одной из самых авторитетных газет Российской империи.

Издательство «Машина времени» Цикл «Письма к ближним»

Цикл, который будет выпущен в 16 томах в рамках серии «Незнакомая империя», представляет собой уникальную летопись русской жизни с 1902 по 1917 год, сообщил ИА REGNUM соучредитель издательства, научный редактор серии Дмитрий Жаворонков.

«Каждый том — срез жизни русского общества в широком общемировом контексте. От истории повседневности и частной жизни — до социально-экономических обобщений и политического анализа. От художественной критики — до путевых заметок. От салонных бесед — до парламентских репортажей», — говорит Дмитрий Жаворонков.

Книги сопровождает большой корпус примечаний, проясняющий исторический контекст современному читателю. Каждый том иллюстрирован фотодокументами, в том числе ранее не публиковавшимися.

Выпуск первых двух томов («1902» и «1903») запланирован на январь-февраль 2020 года. Первый том поступит в продажу в книжные магазины страны до конца января. Также будет доступен интернет-заказ — например, в магазинах «Читай-город», «Библио-Глобус» и других.