Москва, 2 апреля, 2020, 08:30 — ИА Регнум. Передача CLXXVIII, где в гостях Евгений Валентинович Лукин. За академический час мы получаем краткий урок «специального литературоведения», где взгляд на привычные вещи оказывается совершенно иным. Что здесь вымысел, а что правда? Достаточно посмотреть в открытых источниках список «писателей-шпионов», чтобы чуть-чуть озадачиться, так ли хорошо мы знаем литературный процесс, как кажется. Кто и в каких погонах вершит судьбы литературы, журналистики, массового сознания… Стоит подчеркнуть, что в передаче высказываются исключительно частные оценки и точки зрения.

Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM Мансарда