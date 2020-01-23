Санкт-Петербург, 23 января, 2020, 08:30 — ИА Регнум. Передача CLXVIII, где в гостях Григорий Львович Тульчинский, известный Петербургский философ и писатель, который рассказывает о том, где же эксперты Высшей школы экономики экспертней… В Москве или Петербурге. Но также и о многом другом. В том числе о том, что значит «быть интеллигентом». И можно ли ещё им быть в наше время…

Иван Шилов ИА REGNUM Мансарда