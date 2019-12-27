Санкт-Петербург, 27 декабря, 2019, 12:05 — ИА Регнум. Стоимость проезда на пригородных электричках в Петербурге в 2020 году останется неизменной. Об этом ИА REGNUM сообщили 27 декабря в Северо-Западной пригородной пассажирской компании (СЗППК).

Дарья Драй ИА REGNUM Электричка

«В 2020 году тариф на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении останется на прежнем уровне», — заявили в пресс-службе СЗППК.

Так, цены на билеты в поездах пригородного сообщения категории «Стандарт» с 1 января составят 41 рубль за первые 20 км вне зависимости от дальности поездки и 2 рубля 8 копеек за каждый последующий километр после 20-го. Стоимость проезда для детей от 5 до 7 лет составляет 20 рублей за первые 20 км и 1 рубль 4 копейки за каждый последующий.

Билет на пригородную электричку категории «Комфорт» с 1 января по территории Петербурга не подорожает и будет стоить 43 рубля за первые 20 км и 2 рубля 15 копеек за каждый последующий. Для детей от 5 до 7 лет первые 20 км стоят 21 рубль, каждый последующий — 1 рубль 8 копеек.

Билеты на «Ласточку» по-прежнему будут стоить 48 рублей за первые 20 км и 2 рубля 42 копейки за каждый последующий километр. Стоимость проезда для детей от 5 до 7 лет составляет 24 рубля за первые 20 км и 1 рубль 21 копейку за каждый последующий.

Однако, напоминают в СЗППК, в связи с тем, что в Петербурге с 1 января вырастут тарифы на транспорт, подорожают длительные проездные, которые включают в себя электрички. Так, единый билет на месяц на наземный транспорт, метро и электрички будет стоить с 2020 года 5 тыс. 650 рублей.

Билет на пять суток, по которому можно ездить в любом транспорте, включая электрички в 30-километровой зоне от городских вокзалов, подорожает до 1 тыс. 88 рублей.

Проездной на месяц, по которому можно ездить на метро и электричках в 30-километровой зоне, будет с 1 января стоить 4 тыс. 505 рублей.