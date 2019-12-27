Обнинск, Калужская область, 27 декабря, 2019, 12:00 — ИА Регнум. 12-летней школьнице из Обнинска Калужской области Кате Папановой торжественно передали новогодний подарок от президента России Владимира Путина — щенка лабрадора. Об этом 27 декабря сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации Обнинска.

Admobninsk.ru Школьнице из Обнинска Кате Папановой президент России Владимир Путин подарил щенка лабрадора.

Ранее от имени девочки к Владимиру Путина с просьбой подарить щенка золотистого ретривера или лабрадора обратился её отец — глава многодетной семьи. Его старшей, 12-летней дочери Екатерине общение с животным поможет в рекомендованной специалистами терапии. Семья Папановых — многодетная. Родители воспитывают четверых детей.

Желанный подарок от президента России к Новому году порадовал всю семью Папановых: детей и взрослых.