Ярославль, 27 декабря, 2019, 11:43 — ИА Регнум. В Ярославской области в 2020 году объем финансирования программы «Комплексное развитие сельских территорий» увеличится почти втрое. Об этом губернатор Дмитрий Миронов заявил по итогам заседания Государственного совета, посвященного аграрной политике. Госсовет 26 декабря провел Владимир Путин.

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«На 2020 год на реализацию государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» в Ярославской области предусмотрено 88,6 миллиона рублей, что практически в три раза превышает уровень 2019 года, — сказал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. — В нее будут включены мероприятия по созданию, реконструкции и капремонту объектов социальной и культурной сферы, развитию жилищно-коммунального хозяйства, телекоммуникаций. Все это свидетельствует о повышенном внимании государства к условиям жизни и работы сельских тружеников.

По данным правительства Ярославской области, объем сельхозпроизводства в 2019 году в регионе вырос на 4,6 процента — почти до 37 миллиардов рублей. Средняя зарплата в отрасли увеличилась на 11%. Это общероссийская тенденция, подчеркнул на заседании Госсовета Владимир Путин.

«В последнее время средние темпы роста в сельском хозяйстве, как известно, выше, чем в целом по экономике России, — сказал Владимир Путин. — Даже когда объем ВВП снижался, село выходило в плюс. За 11 месяцев этого года производство сельхозпродуктов выросло еще на 4,1 процента. Что важно, постепенно повышается вклад в общий результат не только крупных холдингов и структур, но и малого бизнеса, фермерских хозяйств. В 2010 году их объем составлял 7,2 процента, а в текущем году ожидается уже 12,9. При этом глубоко убежден, что отрасль не сможет в дальнейшем так же успешно развиваться, выходить на новые уровни, привлекать молодые и квалифицированные кадры, если мы не решим принципиальный вопрос — качества жизни на селе.»

Президент отметил необходимость благоустройства удаленных от городов территорий, в том числе развития коммунальной инфраструктуры. В Ярославской области в 2017 — 2019 годах при контроле регионального правительства было построено 14 газопроводов общей протяженностью 47 километров.