В небе над Новосибирском заметили золотой нимб
Новосибирск, 27 декабря, 2019, 11:16 — ИА Регнум. В морозном небе над Новосибирском сфотографировали необычное природное явление — солнечное гало. Снимками новосибирцы делятся в соцсетях.
Скриншот с группы «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте»
Солнечное гало в небе над Новосибирском
Чаще всего гало появляется в морозную погоду в условиях повышенной влажности. Как передают «Вести Новосибирск», именно такие условия наблюдаются в областном центре 27 декабря.
Солнечный свет преломляется, проходя через множество ледяных кристаллов, находящихся в воздухе. В результате вокруг солнца появляется дуга.
По мнению ряда пользователей, солнечное гало похоже на золотой нимб.