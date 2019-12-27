Новосибирск, 27 декабря, 2019, 11:16 — ИА Регнум. В морозном небе над Новосибирском сфотографировали необычное природное явление — солнечное гало. Снимками новосибирцы делятся в соцсетях.

Скриншот с группы «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте» Солнечное гало в небе над Новосибирском

Чаще всего гало появляется в морозную погоду в условиях повышенной влажности. Как передают «Вести Новосибирск», именно такие условия наблюдаются в областном центре 27 декабря.

Солнечный свет преломляется, проходя через множество ледяных кристаллов, находящихся в воздухе. В результате вокруг солнца появляется дуга.

По мнению ряда пользователей, солнечное гало похоже на золотой нимб.