Санкт-Петербург, 2 января, 2020, 08:30 — ИА Регнум. Передача CLXV, где в гостях простывший в русской зиме историк-медиевист Дени Вийом (Denis Vuillaume), который чуть-чуть опоздал к эфиру, поскольку встретил в Петербурге французов, которые покупали куртку… А как французы могут не поговорить о жизни, сыре, революции и Наполеоне? Мы же говорим о том, что такое история и кто такие историки… Интересно всем гуманитариям.

Иван Шилов ИА REGNUM Мансарда