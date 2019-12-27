Санкт-Петербург, 27 декабря, 2019, 11:13 — ИА Регнум. Поезд крымского направления «Таврия» вернулся в Петербург из первой поездки на полуостров. Состав из Севастополя прибыл по расписанию 27 декабря около 10:20 мск на Московский вокзал, передает ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Поезд в Крым

На перроне встречающие снимали прибывающий поезд на смартфоны. «Таврия» привезла в Северную столицу первых пассажиров, которые пересекли Крымский мост по железнодорожным путям.

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Напомним, состав отправился в первую поездку 23 декабря в 14:00 от Московского вокзала по маршруту Петербург — Севастополь. В пути он провел 43,5 часа, прибыв в конечную точку 25 декабря около 09:25 мск. Для этого поезд пересекал Керченский пролив по Крымскому мосту — этот момент пришелся на глубокую ночь. Ранее, до присоединения Крыма к России, поезда из Петербурга до Севастополя шли по материковой части Украины примерно на 6−8 часов быстрее.

«Таврии» присвоен номер 007А. До 17 января он будет курсировать ежедневно, затем перейдет на режим работы через день. Перевозчиком является компания «Гранд Сервис Экспресс», который выпустил на маршрут пять одноэтажных поездов, состоящих из купейных и плацкартных вагонов. Плацкартная поездка до Севастополя обойдется минимум в 3649 рублей.