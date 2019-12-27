Козельск, Калужская область, 27 декабря, 2019, 10:00 — ИА Регнум. 50-летний житель Козельского района подозревается правоохранителями в убийстве своего младшего брата, сообщили 27 декабря корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Kaluga.sledcom.ru Дом в Козельске, где произошло преступление

По версии следствия, днём 25 декабря 2019 года подозреваемый спал после употребления спиртного. Его младший брат решил разбудить спящего, громко выражаясь нецензурной бранью. Подозреваемый проснулся, и между братьями развязался конфликт. Затем старший брат ударил младшего ножом в грудь. Потерпевшего доставили в больницы. На протяжении нескольких часов врачи боролись за его жизнь, однако мужчина скончался во время операции. Между тем мать погибшего пыталась оградить старшего сына от уголовной ответственности, спрятала орудие преступления и уничтожила следы крови в квартире. Женщина пыталась убедить приехавших на место преступления сотрудников полиции в непричастности подозреваемого. Однако следствию удалось выяснить обстоятельства произошедшего, найти нож и другие улики.

В настоящее время подозреваемый задержан и на допросе вину в убийстве младшего брата признал. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Назначены генетическая, судебно-медицинская, медико-криминалистическая, психиатрическая экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.