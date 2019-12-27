Калуга, 27 декабря, 2019, 09:08 — ИА Регнум. Около 3 тысяч 365 жителей Калужской области в 2019 году приняли решение заняться бизнесом, что в 2,6 раза больше, чем в прошлом году. Наибольший интерес у калужан вызывали многочисленные программы государственной поддержки бизнеса, которые активно реализуются в области. Об этом 27 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM по информации регионального Агентства развития бизнеса.

Фото Агентства развития бизнеса Калужской области Агентство софинансировало 42 выставки и 11 бизнес-миссий в регионы России и другие страны.

В 2019 году общая сумма привлеченных на развитие предпринимательства средств выросла в регионе на 57% и достигла более 334 млн рублей. Порядка 284 млн рублей в виде субсидий, грантов и льготных кредитов получили предприятия агропромышленного комплекса области. Значительно расширилось число направлений господдержки — с 6 до 15. Также увеличилось количество кредитов, выданных при участии Агентства развития бизнеса — до 62 на общую сумму более 3,94 млрд рублей. В этом году в портфеле агентства появились новые финансовые услуги, среди которых помощь в получении индивидуального налогового вычета. В целом число предприятий, зарегистрированных в Калужской области в 2019 году при содействии Агентства развития бизнеса, увеличилось более чем в два раза — до 28 против 12 годом ранее. Среди них субъекты малого и среднего бизнеса, сельхозпредприятия.

Также в числе основных достижений 2019 года — создание реестра муниципального имущества, в который вошли земли сельхозназначения, площадки для бизнеса, обеспеченные инфраструктурой. Сейчас в реестре порядка 600 объектов, и 60% уже отдано в аренду бизнесу. В этом году существенно сократились сроки подбора участков для бизнеса, а время получения разрешительных документов по проектам уменьшилось в два раза от регламентного. Положительную обратную связь от предпринимателей получили конференции «Бизнес по франшизе», «Бизнес-эволюция: вектор на экспорт», «Агропромышленный форум Калужской области». В рамках нацпроекта по поддержке предпринимательства было проведено два конкурса: «Предприниматель года» и «Мама-предприниматель». В декабре 2019 года на площадке «Агентства развития бизнеса» Калужской области впервые открылся региональный центр поддержки предпринимателей «Мой бизнес.

Одно из ключевых направлений деятельности агентства — поддержка экспорта. В 2019 году 330 предпринимателей проконсультированы по вопросам выхода на международные рынки, что на треть больше, чем в прошлом году. Всего было организовано 12 мероприятий, ориентированных на экспорт, среди которых обучающие семинары, конференции и специализированный форум. Кроме того, агентство софинансировало 42 выставки и 11 бизнес-миссий в регионы России и другие страны. 18 калужским компаниям помогли разместиться на международных электронных площадках. В результате 63 субъекта малого и среднего предпринимательства области заключили 83 экспортных контракта. В 2018 году эти показатели составляли 20 компаний и 30 контрактов соответственно.