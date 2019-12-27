Ярославль, 27 декабря, 2019, 08:32 — ИА Регнум. Митрополит Ярославский и Ростовский Пантелеймон ушел на покой по собственному желанию, его сменит бывший глава Иркутской митрополии. Об этом сообщает официальный сайт Московского патриархата.

Http://iemp.ru/ Митрополит Ярославский и Ростовский Вадим

Такое решение принял Синод Русской православной церкви. Ярославский митрополит написал прошение «о почислении его на покой в связи с достижением 75-летия». Прошение было удовлетворено, Пантелеймон останется жить в Ярославле и будет содержаться за счет епархиального управления.

Митрополитом Ярославским и Ростовским назначен бывший митрополит Иркутский и Ангарский Вадим (Лазебный Владимир Анатольевич). Митрополит Вадим родился 14 октября 1954 года, служил в Курске, Белгородской области, Иркутске, Владивостоке, Хабаровске и Магадане.