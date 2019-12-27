В Ярославль назначен митрополит из Иркутска
Ярославль, 27 декабря, 2019, 08:32 — ИА Регнум. Митрополит Ярославский и Ростовский Пантелеймон ушел на покой по собственному желанию, его сменит бывший глава Иркутской митрополии. Об этом сообщает официальный сайт Московского патриархата.
Такое решение принял Синод Русской православной церкви. Ярославский митрополит написал прошение «о почислении его на покой в связи с достижением 75-летия». Прошение было удовлетворено, Пантелеймон останется жить в Ярославле и будет содержаться за счет епархиального управления.
Митрополитом Ярославским и Ростовским назначен бывший митрополит Иркутский и Ангарский Вадим (Лазебный Владимир Анатольевич). Митрополит Вадим родился 14 октября 1954 года, служил в Курске, Белгородской области, Иркутске, Владивостоке, Хабаровске и Магадане.