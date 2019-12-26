Казань, 27 декабря, 2019, 00:35 — ИА Регнум. Главная новогодняя ёлка Казани была открыта 26 декабря у Центра семьи «Казан». Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии.

Пресс-служба администрации Казани Новогодняя ёлка в Казани

Вокруг новогодней красавицы расположился сказочный ледовый городок со скульптурами Деда Мороза, Снегурочки, дракона, тролля, кристаллов. Здесь оборудованы пять скоростных горок и ледяной лабиринт.

Ёлка высотой 35 метров обтянута специальной сеткой из 93 тыс. светодиодных пикселей, также на ней установлены 12 световых пушек полного вращения и 640 гирлянд. Ежедневно здесь будет проходить световое шоу.

С 1 по 7 января на площадке ежедневно будут проходить праздничные концерты. Вся информация о планируемых 160 новогодних мероприятиях размещена на портале мэрии Казани в специальном разделе «Новый год в Казани — 2020».

Пресс-служба администрации Казани Ледяной дракон

Как сообщало ИА REGNUM, cемь городов — столиц регионов Приволжского федерального округа — вошли в топ-25 городов России с самой высокой новогодней ёлкой. При этом живая Ель установлена только в Уфе, в остальных городах деревья искусственные. Cамой высокой ёлкой в Поволжье стала казанская — высота 35 метров, высота уфимской ели составила 30 метров, такая же по высоте елка установлена в Перми, в Самаре и Пензе к праздникам подготовили 25-метровые ёлки, высота новогодней ели в Йошкар-Оле — 23 метра и самая «мелкая» из попавших в топ-25 поволжских елей — ёлка в Нижнем Новгороде, её высота 22 метра.