Губкинский, Ямало-Ненецкий АО, 26 декабря, 2019, 18:19 — ИА Регнум. В ямальском городе Губкинском 26 декабря работали три предновогодних бесплатных такси. Автомобилями управляли Деды Морозы — глава города Андрей Гаранин, депутат Заксобрания ЯНАО Виктор Казарин и депутат гордумы Ирек Насыров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

Www.instagram.com/garanin_a_m Глава Губкинского Андрей Гаранин за рулём такси (скриншот)

Помимо того, что поездка была безвозмездной, жители Губкинского получали от Дедов Морозов подарки. Взамен горожане во время пути должны были оценить развитие Губкинского и высказать пожелание о его перспективах.

Как жители Губкинского оценили предновогоднюю инициативу властей, можно судить по тому, что за три часа ролик-отчёт о поездке главы Губкинского Андрея Гаранина в «Инстаграме» набрал 90 комментариев и более двух тысяч просмотров.