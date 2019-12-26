Мосальск, Калужская область, 26 декабря, 2019, 17:51 — ИА Регнум. Открытие роботизированной фермы предприятия ООО «Стрельня» состоялось 26 декабря в Мосальском районе Калужской области. Это первое и пока единственное в регионе сельхозпредприятие, где установлены доильные роботы нового поколения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве сельского хозяйства.

Фото Сергея Лялякина. Пресс-служба правительства Калужской области Для новой фермы закуплено племенное поголовье голштинской породы в количестве 300 голов

Еще одна новация роботизированной фермы — станции докорма животных, которые обеспечивают их питание в соответствии с потребностями, способствуют повышению надоев. Проект реализован в рамках ведомственной программы «Создание 100 роботизированных молочных ферм в Калужской области». Для новой фермы закуплено племенное поголовье голштинской породы в количестве 300 голов.

«Инвестпроект направлен на повышение эффективности производства молока за счет применения инновационных технологий в области содержания и кормления животных», — сказал на открытии фермы министр сельского хозяйства области Леонид Громов.

Программа «Создание 100 роботизированных ферм» реализуется на территории Калужской области с 2014 года. За это время введено в эксплуатацию 36 ферм, на которых работают 128 роботизированных доильных установок. Общий объем финансирования по программе составил 406,7 млн рублей из областного бюджета. Также по программе развития семейных животноводческих ферм было получено крестьянско-фермерскими хозяйствами 18 грантов на создание молочных роботизированных ферм на сумму более 200 млн рублей из федерального и областного бюджетов. Численность крупного рогатого скота на роботизированных фермах региона по состоянию на 1 декабря 2019 года составляет 8 тыс. 905 голов.