Тверь, 26 декабря, 2019, 17:40 — ИА Регнум. С инициативой поддержки крупных звероводов, в частности, снижении для них ставки НДС до 10%, выступили губернатор Тверской области Игорь Руденя совместно с главой Калининградской области Антоном Алихановым. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Тверской области по итогам Госсовета по теме «Государственная аграрная политика — эффективное сельскохозяйственное производство и развитие сельских территорий», который 26 декабря провёл президент Владимир Путин.

Пресс-служба правительства Тверской области Госсовет «Государственная аграрная политика – эффективное сельскохозяйственное производство и развитие сельских территорий»

«У нас в Тверской области выращивается и соболь и норка и другие виды, если мы не установим эту ставку, то потеряем эффективность целой отрасли и проиграем по реализации продукции нашим конкурентам. Владимир Владимирович, я прошу Вас дать такое поручение Минфину, мы готовы представить экономические обоснования», — сказал Игорь Руденя.

Президент РФ дал поручение предоставить необходимые документы.

Отметим, сегодня Тверская область остаётся единственным в России регионом, где сохранились и работают предприятия системы Зверопрома СССР. В регионе разводят норку, соболя, хоря, лисицу, шиншиллу.