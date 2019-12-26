Тверской губернатор попросил Путина поддержать звероводов
Тверь, 26 декабря, 2019, 17:40 — ИА Регнум. С инициативой поддержки крупных звероводов, в частности, снижении для них ставки НДС до 10%, выступили губернатор Тверской области Игорь Руденя совместно с главой Калининградской области Антоном Алихановым. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Тверской области по итогам Госсовета по теме «Государственная аграрная политика — эффективное сельскохозяйственное производство и развитие сельских территорий», который 26 декабря провёл президент Владимир Путин.
Президент РФ дал поручение предоставить необходимые документы.
Отметим, сегодня Тверская область остаётся единственным в России регионом, где сохранились и работают предприятия системы Зверопрома СССР. В регионе разводят норку, соболя, хоря, лисицу, шиншиллу.