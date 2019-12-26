Чебоксары, 26 декабря, 2019, 17:40 — ИА Регнум. Спикер Госсовета Чувашии Альбина Егорова (фракция «Единая Россия») считает уходящий 2019 год значимым и успешным, потому что региональный парламент отметил 25-летие, а в стране и регионе начали реализовывать национальные проекты. Об этом она сообщила в беседе с корреспондентом ИА REGNUM, оценивая 2019 год.

Cap.ru Спикер Госсовета Чувашии Альбина Егорова

Спикер подчеркнула, что нынешний год для регионального парламента был, «естественно, значимым, потому что отмечали 25-летие Государственного совета, проводили очень много мероприятий».

«Что касается Чувашии, то год, думаю, очень успешный, потому что реализуются масштабные национальные проекты, которые дают улучшение качества жизни граждан. Охвачены все основные направления», — сказала Альбина Егорова, подчеркнув, что нацпроекты призваны обеспечить новый качественный уровень развития страны и регионов, повысить уровень благосостояния российских граждан.

Отметим, что на последней в 2019 году сессии спикер акцентировала внимание на том, что «эффективность реализации указов во многом зависит и от ответственного подхода органов власти всех уровней, и от того, насколько мы сумеем вовлечь население в решение общих задач».