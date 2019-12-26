Итоги года: спикер Госсовета Чувашии рассказала о значимости 2019 года
Чебоксары, 26 декабря, 2019, 17:40 — ИА Регнум. Спикер Госсовета Чувашии Альбина Егорова (фракция «Единая Россия») считает уходящий 2019 год значимым и успешным, потому что региональный парламент отметил 25-летие, а в стране и регионе начали реализовывать национальные проекты. Об этом она сообщила в беседе с корреспондентом ИА REGNUM, оценивая 2019 год.
Спикер подчеркнула, что нынешний год для регионального парламента был, «естественно, значимым, потому что отмечали 25-летие Государственного совета, проводили очень много мероприятий».
Отметим, что на последней в 2019 году сессии спикер акцентировала внимание на том, что «эффективность реализации указов во многом зависит и от ответственного подхода органов власти всех уровней, и от того, насколько мы сумеем вовлечь население в решение общих задач».