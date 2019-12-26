Санкт-Петербург, 26 декабря, 2019, 17:38 — ИА Регнум. Спасатели с помощью сканера обнаружили на дне реки Мойки в центре Петербурга останки 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, которая была убита сожителем, историком Олегом Соколовым. Об этом сообщает 26 декабря петербургский телеканал «78».

Анастасия Ещенко (фото со страницы девушки в Facebook)

По данным источника, спустя почти два месяца после убийства, совершенного в ночь на 8 ноября, специалисты смогли обнаружить в реке ноги жертвы. Они были найдены на дне во время сканирования специальным оборудованием.

Напомним, рано утром 9 ноября 2019 года 63-летний, на тот момент доцент СПбГУ, историк Олег Соколов был выловлен спасателями из Мойки. Мужчина был в нетрезвом состоянии, вместе с ним из воды также был извлечен портфель с отрубленными женскими кистями рук.

Позже следователи обнаружат в квартире мужчины отрезанную голову, как расскажет Соколов, его «возлюбленной» Анастасии Ещенко. Другие части тела были найдены в Мойке и Екатерингофке. С девушкой он поддерживал близкие отношения последние пять лет, и накануне между ними произошла ссора. По данным следствия, Соколов застрелил девушку из обреза. На следующий день он купил в магазине пакеты и ножовку, чтобы избавиться от тела. По данным следствия, историк расчленил тело и утопил почти все останки в реке, текущей под окнами дома, где жил.

Соколов в содеянном полностью признался, по его словам, раскаялся и готов понести самое суровое наказание. Сейчас он проходит судебную психолого-психиатрическую экспертизу в Москве, по итогам которой ему будет дала профильная оценка. В перерывах между тестами обвиняемый принялся за написание очередной книги — романа, в котором он расскажет об отношениях с жертвой.

Суд продлил содержание под стражей Соколову до 9 апреля 2020 года.

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Напомним, Анастасию Ещенко похоронили 16 ноября 2019 года в кубанской станице Старовеличковская Калининского района Краснодарского края. Здесь Анастасия родилась, выросла и закончила с отличием местную школу. Отпевание покойной прошло в местном Свято-Троицком храме. Похоронили ее на погосте при храме.