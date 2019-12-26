Гудермес, Чечня, 26 декабря, 2019, 17:30 — ИА Регнум. Новую высокоточную винтовку тестировали действующие сотрудники спецподразделений. Оружие, разработанное российской компанией «БеспокГан» обеспечило точную стрельбу в разных климатических условиях. Снайперы обратили особое внимание на конструкцию ложи «Фантома», которая способствует правильному хвату винтовки даже у непрофессионального стрелка.

Российский университет спецназа Винтовка «Фантом»

Высокоточный стрелковый комплекс испытывали в Российском университете спецназа (РУС) в течение полугода. Инструкторы и курсанты сделали из него тысячи выстрелов. Стреляли не только в закрытом тире, но и в обстановке, максимально приближенной к реальным условиям использования винтовки: на полигоне в средней полосе, а также в горах и пустыне. Вне зависимости от окружающей среды новое оружие показало стабильно точные результаты огня.

Как рассказал нам один из участников испытаний, на базе РУС снайперы получают возможность работать с боевыми и спортивными винтовками известных мировых брендов. «Мы накопили большой опыт и знаем, что любая импортная винтовка имеет своим минусы, — сказал он. — Поэтому особенно приятно, что оружие, способное нас удивить, сделали именно российские оружейники». Специалисты РУС отметили высокое качество изготовления «Фантома» и высокое внимание производителя даже к незначительным деталям оружия.

Российский университет спецназа Подготовка к Международному турниру по тактической стрельбе Moment

Российский университет спецназа действует с 2013 года в городе Гудермес. Это уникальное учебное заведение создано по инициативе главы Чечни Рамзана Кадырова. В университете проходят подготовку сотрудники самых разных силовых структур, они совершенствуют свои навыки для выполнения особо сложных задач. Помимо этого, инструкторы РУС занимаются обучением спортсменов-стрелков. На базе площадью 450 Га одновременно проходят подготовку более 1000 человек.

Стрелковый комплекс «Фантом» предназначен для спортивной стрельбы. Речь идёт о новой разработке российской компании «БеспокГан». Производитель подчёркивает, что это не просто винтовка, а полноценный стрелковый комплекс, разработанный от патрона. Каждый ствол поставляется заказчику с комплектом боеприпасов, изготовленных по персональному рецепту, а также с подобранным и настроенным прицелом. Многомесячные испытания показали, что опытные спортсмены могут настраивать данные винтовки с кучностью на уровне 0,1 МОА.

По словам ещё одного участника тестов, винтовка не просто точная. «Она сделана с учётом биомеханики стрелка, что способствует её правильному удержанию при ведении огня, — говорит он, указывая на гранёную ложу из высокотехнологичного композита. — Многочисленные стрельбы показали, что даже человек, который держит такое оружие впервые, демонстрирует удивительную точность выстрела». Собеседник добавил, что команде инструкторов РУС было приятно узнать о появлении в России производителя, способного разработать винтовку для высокоточной стрельбы, способную конкурировать с продукцией иностранных фирм.

Специалисты Российского укниверситета спецназа подготовили детальную документацию по итогам испытаний «Фантома». Результаты тестов они передали представителям компании «БеспокГан», которые без сомнения