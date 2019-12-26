Москва, 26 декабря, 2019, 17:18 — ИА Регнум. Торжественный ввод в эксплуатацию подстанций 110 кВ в Красноярском крае, Алтайском крае, Ханты-Мансийском автономном округе — Югре и Ямало-Ненецком автономном округе состоялся сегодня, 26 декабря, в формате видеоконференции в штаб-квартире компании «Россети» в Москве. Так же были открыты центры управления сетями в Брянской области, Республике Марий Эл и Белгороде, а также центры обслуживания клиентов для потребителей Краснодарского края и Республики Адыгея и в Астрахани.

«Россети» В девяти регионах РФ заработали новые объекты «Россетей»

Новые энергообъекты обеспечат стабильным энергоснабжением нефтяные месторождения и прилегающую инфраструктуру, многочисленные социальные объекты, позволят снять дефицит мощности в ключевых регионах России, дадут возможность для технологического присоединения новых потребителей, а также повысят надежность и качество электроснабжения населения городов.

«Сегодня важное для отрасли событие, потому что мы вводим в эксплуатацию современные цифровые объекты, которые реализуются в соответствии с утвержденной советом директоров компании «Россети» программой цифровизации, — отметил министр энергетики РФ Александр Новак, поздравив всех работников, участвовавших в проектировании и строительстве, со знаковым событием, а также с наступающим Новым годом. — Также начинают работу новые современные центры обслуживания потребителей и управления сетями. Рад, что компания реализует масштабную программу, направленную на повышение эффективности и создание возможности для подключения потребителей».

«Россети» В девяти регионах РФ заработали новые объекты «Россетей»

По словам главы «Россетей» Павла Ливинского, компания суммарно сегодня вводят в эксплуатацию более 240 МВА новых трансформаторных мощностей.

«Это равно потреблению промышленного города с населением свыше 300 тысяч человек, — заявил он. — Формируется мощнейший импульс для социально-экономического развития целого ряда субъектов нашей страны. Новые центры управления сетями позволят вывести управление энергоснабжением на качественно новый уровень для более чем 2,2 млн жителей, а современные комфортные центры обслуживания клиентов, которые сегодня откроют свои двери для первых посетителей, смогут обслуживать более 50 тысяч человек в год и предложить новые сервисы».

Как сообщили в ГК «Россети», все новые подстанции построены с использованием самых современных цифровых технологий, с применением автоматизированных систем управления и мониторинга. Это дает возможность осуществлять контроль за ними в режиме онлайн.