В девяти регионах РФ заработали новые объекты «Россетей»
Москва, 26 декабря, 2019, 17:18 — ИА Регнум. Торжественный ввод в эксплуатацию подстанций 110 кВ в Красноярском крае, Алтайском крае, Ханты-Мансийском автономном округе — Югре и Ямало-Ненецком автономном округе состоялся сегодня, 26 декабря, в формате видеоконференции в штаб-квартире компании «Россети» в Москве. Так же были открыты центры управления сетями в Брянской области, Республике Марий Эл и Белгороде, а также центры обслуживания клиентов для потребителей Краснодарского края и Республики Адыгея и в Астрахани.
Новые энергообъекты обеспечат стабильным энергоснабжением нефтяные месторождения и прилегающую инфраструктуру, многочисленные социальные объекты, позволят снять дефицит мощности в ключевых регионах России, дадут возможность для технологического присоединения новых потребителей, а также повысят надежность и качество электроснабжения населения городов.
По словам главы «Россетей» Павла Ливинского, компания суммарно сегодня вводят в эксплуатацию более 240 МВА новых трансформаторных мощностей.
Как сообщили в ГК «Россети», все новые подстанции построены с использованием самых современных цифровых технологий, с применением автоматизированных систем управления и мониторинга. Это дает возможность осуществлять контроль за ними в режиме онлайн.