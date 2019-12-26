Малоярославец, Калужская область, 26 декабря, 2019, 16:57 — ИА Регнум. Ремонт детской поликлиники Малоярославецкой центральной районной больницы Калужской области проведён в 2019 году в рамках регионального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи». Об этом 26 декабря сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве здравоохранения.

Фото Владимира Кормильцева. Пресс-служба правительства Калужской области В деревне Панское состоялось открытие нового фельдшерско-акушерского пункта..

На реконструкцию детской поликлиники в Малоярославце из федерального бюджета было направлено около 6,5 млн рублей. Ещё свыше 2 млн рублей было выделено на установку системы навигации, приобретение мебели, телевизоров, игрушек. Поликлиника обслуживает около 13 тысяч детей в возрасте от рождения до 17 лет.

26 декабря в деревне Панское также состоялось открытие нового фельдшерско-акушерского пункта. Здание ФАПа построено взамен признанного аварийным. Оно находилось в соседней деревне, где проживает 12 жителей. По просьбам местного населения новый ФАП было решено оборудовать в деревне Панское, в которой постоянно живут более 300 человек, находятся школа и детский сад. Панский ФАП обслуживает население девяти деревень в радиусе 12 километров. Модульное здание стоимостью свыше 2 млн 600 тыс. рублей установлено согласно современным стандартам оказания медицинской помощи. Общая стоимость оборудования — более 950 тыс. рублей.