Калуга, 26 декабря, 2019, 16:06 — ИА Регнум. В Калужской области самые масштабные мероприятия акции «Посади своё дерево Победы!» в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдут в городах воинской доблести, сообщили 26 декабря корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.

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В 2020 году ключевые мероприятия акции пройдут в городах Людинове, Кирове, Боровске, Жиздре, Жукове. Здесь будут заложены памятные аллеи и скверы, высажены деревья с именами ветеранов в местах боевых действий, около домов и учебных заведений, где они жили и учились.

Патриотический зеленый марафон «Посади своё дерево Победы!» стартовал в 2019 году по инициативе Законодательного собрания Калужской области. Его поддержали около 1500 калужан в 140 населенных пунктах региона.