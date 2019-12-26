Москва, 26 декабря, 2019, 15:57 — ИА Регнум. Губернатор Тамбовской области Александр Никитин на заседании Госсовета поднял вопросы кадрового обеспечения агропромышленного комплекса и увеличении доли средних и малых товаропроизводителей в торговых сетях. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном управлении информационной политики.

Tambov.gov.ru Губернатор Тамбовской области Александр Никитин

На Государственном совете, который провел президент России Владимир Путин, с докладом выступил глава администрации Тамбовской области Александр Никитин. В числе актуальных для отрасли проблем он назвал кадровую, отметив, что современная система аграрного образования представлена в России достаточно широко, но 90% выпускников (а всего их более 310 тыс. человек) аграрных вузов работают не по специальности. Губернатор констатировал, что нередко в университеты абитуриенты идут только за дипломом.

Александр Никитин считает, что одним из эффективных способов привлечения талантливой молодёжи является введение более актуальных и современных специальностей в аграрных вузах.

«Введение новых образовательных стандартов по специальностям генетик-агроном, зоотехник-генетический инженер, зоотехник-эколог, инженер-робототехник, экономист — оператор цифровой платформы, биотехнолог и других могут в сочетании с другими мерами привлечь молодежь в село», — сказал губернатор, подчеркнув, что содержание новых специальностей должно следовать направлениям «биологизации и экологизации сельского хозяйства, цифровизации и роботизации аграрных технологий, широкого внедрения генетических и постгеномных технологий».

По мнению главы региона, нужна новая, гибкая модель подготовки кадров, сформированная на основе конкретного задания со стороны реального сектора экономики. Вопрос нехватки кадров остро стоит не только в сельском хозяйстве, но и в медицине, образовании, культуре и социальной сфере села. Александр Никитин поддержал предложение о разработке межведомственного проекта «Кадры для села», высказанное ранее на встрече Владимира Путина с общественностью в Адыгее: идея предполагает комплексный подход к формированию команд молодых специалистов для реализации социальных проектов на селе.

Также губернатор также поднял вопрос увеличения доли сельскохозяйственных товаропроизводителей в объемах реализации торговых сетей. Было отмечено, что в России доля розничных рынков и ярмарок в общем обороте торговли ежегодно сокращается, при этом на рынке продовольствия уверенно лидируют торговые сети. Фермеры ежедневно сталкиваются с проблемой доступного сбыта продукции, что вынуждает предлагать её перекупщикам, либо распродавать за бесценок, чтобы продукция не испортилась.

«Малые сельскохозяйственные товаропроизводители практически не имеют места на полках торговых сетей. Без этого канала развитие малого и среднего аграрного бизнеса будет затруднено. Поэтому предлагается законодательно закрепить право субъектов РФ по установлению минимальной доли реализации продукции, произведенной малыми сельхозтоваропроизводителями, в пределах до 7%», — предложил Александр Никитин.

Также он считает перспективным создание системы оптовых продовольственных рынков, которые хорошо себя зарекомендовали во многих странах. Летом 2019 года Минпромторг разработал стратегию развития торговли в России до 2025 года, в которой впервые была представлена концепция оптовых продовольственных рынков. Но она не дает гарантий того, что наши оптовые рынки будут предоставлять заметное место малым сельскохозяйственным товаропроизводителям.

Александр Никитин уверен, что в среднесрочной перспективе хорошим подспорьем в АПК станет интернет-торговля сельскохозяйственным сырьем и продуктами питания. В Тамбовской области внедряется первая очередь цифровой платформы АПК, которая будет без посредников связывать аграриев с потребителями.

Кроме того, глава региона обратил внимание на то, что в сельской местности предпринимательство «также связано с сопутствующей, не аграрно-продовольственной сферой деятельности, и оно тоже нуждается в поддержке». По его мнению, для обсуждения решений по развитию малого бизнеса на селе необходима постоянная форум-площадка. И предложил инициировать проведение первого всероссийского съезда сельских предпринимателей, выразив готовность «принять его на Тамбовщине».

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин сегодня, 26 декабря, провёл заседание Государственного совета по аграрной политике. В центре внимания — вопросы эффективного сельскохозяйственного производства и развития сельских территорий. На заседании рассматривалась роль регионов в реализации Стратегии устойчивого развития сельских территорий, этапы реализации государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Также подведены итоги развития АПК и обсуждены задачи, стоящие перед отраслью, вопросы поддержки малого бизнеса, подготовки кадров для села и обеспечение сельских поселений объектами социальной и инженерной инфраструктуры.