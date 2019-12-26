Малоярославец, Калужская область, 26 декабря, 2019, 15:48 — ИА Регнум. Льготный займ на 300 млн рублей по программе федерального Фонда развития промышленности «Проекты развития» одобрен ООО «Завод Водоприбор» в городе Малоярославец Калужской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Admoblkaluga.ru Предприятие из Малоярославца запустит в производство приборы учёта потребления воды.

С получением займа предприятие из Малоярославца запустит в производство собственную разработку: высокоточные магистральные, промышленные и общедомовые приборы учета потребления воды. Устанавливаемая одновременно с узлами учёта автоматическая система комплексного учёта энергоресурсов позволяет на расстоянии в онлайн-режиме не только получать информацию о расходе воды, но и обрабатывать данные, сводить баланс водопотребления и осуществлять комплексный мониторинг. Выход завода на проектные мощности по выпуску инновационной линейки приборов учёта позволит реализовать план мероприятий по импортозамещению в отрасли. Общий бюджет проекта — 652 млн рублей, из которых 300 млн рублей — это средства ФРП.

Экспертным советом федерального Фонда развития промышленности одобрено 17 льготных займов для реализации производственных проектов в Московской, Калужской, Кировской, Тульской, Свердловской, Самарской, Белгородской, Костромской и Липецкой областях, а также в Татарии, Коми, в Пермском и Хабаровском краях. Сумма поддержки в целом превысит 2,5 млрд рублей, а общий бюджет реализации проектов — 4,5 млрд рублей.