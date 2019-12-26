Краснодар, 26 декабря, 2019, 15:36 — ИА Регнум. Скульптурную композицию «Ленин говорит с матросом» намерены установить в Краснодаре — в начале улицы имени Ленина, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации города 26 декабря по итогам заседания гордумы. Памятник советского времени отреставрировали и привели в порядок по поручению главы Краснодара Евгения Первышова, установить его на новом месте предложил депутат от КПРФ Роман Лузинов.

Пресс-служба администрации Краснодара Отреставрированная скульптура «Ленин говорит с матросом»

«В данном случае — это история города, история страны. Скульптурная композиция, как вы знаете, стояла на территории МЖК и могла быть совсем утеряна, но мы решили его отреставрировать и установить на одноименной улице. Она должна хорошо вписаться в этот сквер», — сказал Евгений Первышов.

Скульптурная композиция «В. И. Ленин говорит с матросом» была отлита в Подмосковье в 1950-х годах, она была установлена на территории Масложирокомбината. Скульптура могла быть утеряна, однако её передали городу. Предложение установить ее в сквере на пересечении улиц им. Ленина и им. Суворова без постамента как городскую скульптуру поддержали депутаты гордумы.