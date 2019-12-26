Калуга, 26 декабря, 2019, 15:13 — ИА Регнум. Закон, призванный обеспечить развитие производства бумажных изделий на территории особой экономической зоны «Калуга», принят 26 декабря на заседании сессии областного парламента. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделе по взаимодействию со СМИ и информационному обеспечению аппарата Законодательного собрания Калужской области.

Gtrk-kaluga.ru Производство бумажных изделий

Документ устанавливает для резидентов особой экономической зоны ещё более льготные условия налогообложения. Получить льготу смогут предприятия, у которых выручка от производства бумажных изделий составляет не менее 70% от общего объема доходов. Ещё одним условием являются капитальные вложения в объеме не менее 7 млрд рублей.

Схожие условия налогообложения созданы в особых экономических зонах, расположенных и в других регионах России.