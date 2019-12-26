Санкт-Петербург, 26 декабря, 2019, 14:39 — ИА Регнум. Ждать новогоднего чуда в Петербурге не приходится, снега в самую главную ночь года в Северной столице не будет. Однако температура воздуха немного снизится. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».

Елена Молчанова ИА REGNUM Елка на Манежной площади Петербурга

По данным компании, занимающейся внедрением новых технологий обработки и визуализации метеорологической информации, в канун Нового года, 30 декабря, в городе ожидаются дожди, а температура воздуха будет составлять порядка +1… +5 градусов.

Во вторник, 31 декабря, воздух днем прогреется до 3 градусов тепла, а ближе к вечеру столбик термометра опустится до 0 градусов. В ночь на 1 января температура воздуха будет в районе минус 2 градусов.

Минусовая температура, по предварительным данным, будет держаться в городе до 3 января, после чего в течение недели ожидаются «температурные качели», переходящие от легкого минуса до небольшого плюса с небольшими снежными осадками.