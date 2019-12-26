Новогодняя ночь в Петербурге будет бесснежной и слегка морозной
Санкт-Петербург, 26 декабря, 2019, 14:39 — ИА Регнум. Ждать новогоднего чуда в Петербурге не приходится, снега в самую главную ночь года в Северной столице не будет. Однако температура воздуха немного снизится. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».
По данным компании, занимающейся внедрением новых технологий обработки и визуализации метеорологической информации, в канун Нового года, 30 декабря, в городе ожидаются дожди, а температура воздуха будет составлять порядка +1… +5 градусов.
Во вторник, 31 декабря, воздух днем прогреется до 3 градусов тепла, а ближе к вечеру столбик термометра опустится до 0 градусов. В ночь на 1 января температура воздуха будет в районе минус 2 градусов.
Минусовая температура, по предварительным данным, будет держаться в городе до 3 января, после чего в течение недели ожидаются «температурные качели», переходящие от легкого минуса до небольшого плюса с небольшими снежными осадками.