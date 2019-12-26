Москва, 26 декабря, 2019, 14:28 — ИА Регнум. Автокомпания Aurus выпустит новую укороченную версию «президентского» лимузина L700. Об этом 26 декабря сообщает Drom.

Drom Aurus Senat

Новинка займёт промежуточное место в линейке Aurus Senat — между седаном S600 (длина 5,63 м) и лимузином L700 (6,63 м).

По информации издания, в гамме Senat появится лимузин с общей длиной 6130 мм. Сообщается, что такое авто будет значительно дешевле L700, однако немного дороже модификации S600, то есть будет создан удешевлённый вариант лимузина.

В итоге семейство модели Senat расширится до трех кузовных модификаций (без учёта кабриолета).

Ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, заявил, что в 2021 году на территории ОЭЗ «Алабуга» начнется производство Aurus Senat, а с 2022 года стартует выпуск внедорожника Aurus Komendant.

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