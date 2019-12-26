Более 30 человек погибли в ДТП на калужских дорогах из-за плохого освещения
Калуга, 26 декабря, 2019, 14:09 — ИА Регнум. За 11 месяцев 2019 года на дорогах Калужской области в условиях отсутствия освещения произошло 139 дорожно-транспортных происшествий. В них 33 человека погибли и 168 — травмировано, сообщает 26 декабря корреспондент ИА REGNUM по материалам заседания комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при правительстве региона.
Комиссия рекомендовала руководству профильных министерств и главам администраций муниципалитетов области увеличить финансирование мероприятий по строительству линий стационарного электрического освещения на участках автомобильных дорог, проходящих по территории населенных пунктов, в том числе по устройству дополнительного освещения пешеходных переходов. Обращено особое внимание на повышение безопасности пассажирских перевозок в ночное время в зимних условиях.
На встрече рассмотрены итоги регионального проекта «Безопасность дорожного движения», реализуемого в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Основной целью регионального проекта является снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий в 3,5 раза по сравнению с 2017 годом (17 человек на 100 тысяч населения). По состоянию на 20 декабря 2019 года этот показатель составил 16 человек на 100 тысяч населения. В частности, проводятся активные работы по оборудованию искусственным освещением и тротуарами в Дзержинском, Кировском, Медынском, Мосальском, Тарусском, Ферзиковском, Юхновском и Хвастовичском районах.