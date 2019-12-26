Калуга, 26 декабря, 2019, 14:09 — ИА Регнум. За 11 месяцев 2019 года на дорогах Калужской области в условиях отсутствия освещения произошло 139 дорожно-транспортных происшествий. В них 33 человека погибли и 168 — травмировано, сообщает 26 декабря корреспондент ИА REGNUM по материалам заседания комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при правительстве региона.

Admoblkaluga.ru На заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при правительстве региона

Комиссия рекомендовала руководству профильных министерств и главам администраций муниципалитетов области увеличить финансирование мероприятий по строительству линий стационарного электрического освещения на участках автомобильных дорог, проходящих по территории населенных пунктов, в том числе по устройству дополнительного освещения пешеходных переходов. Обращено особое внимание на повышение безопасности пассажирских перевозок в ночное время в зимних условиях.

На встрече рассмотрены итоги регионального проекта «Безопасность дорожного движения», реализуемого в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Основной целью регионального проекта является снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий в 3,5 раза по сравнению с 2017 годом (17 человек на 100 тысяч населения). По состоянию на 20 декабря 2019 года этот показатель составил 16 человек на 100 тысяч населения. В частности, проводятся активные работы по оборудованию искусственным освещением и тротуарами в Дзержинском, Кировском, Медынском, Мосальском, Тарусском, Ферзиковском, Юхновском и Хвастовичском районах.