Белгород, 26 декабря, 2019, 13:52 — ИА Регнум. Своеобразный шатёр из гирлянд снова установили над главной ёлкой Белгорода, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Высота новогоднего дерева 35 м.

Иллюстрация пресс-службы мэрии Главная ёлка Белгорода

Несколько лет световое украшение не использовали в убранстве Соборной площади. В 2019 году полюбившийся горожанам шатёр вернулся к главной ёлке. Окружают новогоднее дерево торговые домики, по периметру площади разместили различные световые элементы.

Главную ёлку Белгорода и каток на центральной площади откроют 28 декабря.