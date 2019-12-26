В Белгороде главную ёлку накрыли светящимся шатром
Белгород, 26 декабря, 2019, 13:52 — ИА Регнум. Своеобразный шатёр из гирлянд снова установили над главной ёлкой Белгорода, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Высота новогоднего дерева 35 м.
Иллюстрация пресс-службы мэрии
Главная ёлка Белгорода
Несколько лет световое украшение не использовали в убранстве Соборной площади. В 2019 году полюбившийся горожанам шатёр вернулся к главной ёлке. Окружают новогоднее дерево торговые домики, по периметру площади разместили различные световые элементы.
Главную ёлку Белгорода и каток на центральной площади откроют 28 декабря.