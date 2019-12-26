Калуга, 26 декабря, 2019, 13:40 — ИА Регнум. Инициативу молодежного парламента о полном запрете на продажу снюса на территории Калужской области поддержали депутаты регионального Заксобрания 26 декабря, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Zskaluga.ru На заседании сессии калужского областного парламента

Новый закон предусматривает полный запрет на продажу жевательного и нюхательного табака, смесей содержащих никотин и его производные в Калужской области (никпэки), в том числе и популярного среди молодежи снюса. За нарушение запрета предусмотрена административная ответственность. Штраф для граждан составит 5 тыс. рублей; для должностных лиц — 50 тыс. рублей, а для юридических лиц — 1 млн рублей. Молодёжным парламентом планируются совместные с административными комиссиями рейды по торговым точкам, а также лекции в учебных заведениях.

«Очевидно, что те, кто имеет желание заработать на различных видах наркотиков и других подобных веществ, будут предпринимать попытки, чтобы приучать к этому делу молодежь. Мы раньше думали, что к наркотикам начинают привлекать подростков постарше. Но вы видите, какой нашли способ. Уже в третьем-четвертом классе установлены факты употребления снюса нашими детьми. В состав снюса будут добавляться все новые вещества, которые будут вызывать привыкание. Очевидно, что если доза никотина в снюсе равна его содержанию в нескольких пачках сигарет, то и привыкание будет быстрое. Будут в составе и такие вещества, которые близки к наркотикам. Это сегодня уже установлено. Таким образом, с раннего детства дети будут втягиваться в употребление наркотиков. Вот чем это грозит, если мы не примем самые серьезные меры. Должно быть сделано все, чтобы запрет действовал. Принимая закон, мы вносим вклад в борьбу с этим злом», — сказал председатель Законодательного собрания Калужской области Виктор Бабурин.