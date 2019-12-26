Барнаул, 26 декабря, 2019, 13:26 — ИА Регнум. В Барнауле торжественное открытие главной городской елки и новогоднего городка состоится только 28 декабря. Праздничному убранству площади Сахарова мешали погодные условия: в середине декабря произошло потепление, а вслед за ним город накрыло сильными метелями со шквалистым ветром, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из видео, опубликованного на сайте Барнаула Новогоднее убранство Барнаула

Как сообщает сайт Барнаульской мэрии, изюминка главной городской елки — в динамичной подсветке. По словам специалистов, гирлянда воспроизводит 16 миллионов цветов и запрограммирована на десятки разнообразных световых рисунков.

Цитата из видео, опубликованного на сайте Барнаула Ледовый городок в Барнауле

Как уже сообщало ИА REGNUM, на днях ёлку открыли в поселке Центральный и селе Лебяжье. Площадь перед домом культуры поселка засияла разноцветными огнями: ее украсили световые композиции в виде снеговика и ели, а в центре установили наряженную новогоднюю ель. Около входа гостей встретили яркие фигуры Деда Мороза и его внучки Снегурочки.