Красноярск, 26 декабря, 2019, 13:25 — ИА Регнум. «Самая грустная вечеринка», которую сняли на видео в Красноярске, может стать не такой уж и грустной. Аниматоров, танцевавших на сцене перед пустой площадкой, предложили наградить.

Скриншот со страницы Романа Крастелева в соцсети «ВКонтакте» Красноярских аниматоров «самой грустной вечеринки» предложили наградить

«Предложил представить к награждению артистов, участвующих в «грустном дэнсе» на острове Татышев, которые, несмотря на совершенно идиотскую организацию так называемых фан-мероприятий, честно и добросовестно работают», — написал 26 декабря на своей странице в соцсети «ВКонтакте» депутат горсовета Красноярска Роман Крастелев.

К посту приложено фото обращения депутата в адрес исполняющего обязанности директора красноярского центра реализации социальных проектов Максима Бархатова.

«В парке Универсиады на о. Татышев каждый вечер проходит музыкальное шоу, получившее народное название «самая грустная вечеринка». Прошу проинформировать, какое количество денежных средств израсходовано на проведение данного фан-мероприятия. Дополнительно предлагаю представить артистов «самой грустной вечеринки», исполняющих роль свинки, собаки и слоника, к награждению в Красноярский городской совет депутатов», — говорится в обращении депутата.

Он предлагает наградить аниматоров «за большой вклад в формирование культурного кода и спортивного образа города Красноярска, а также за искреннюю любовь к профессии».

Как сообщало ИА REGNUM, видео, снятое 23 декабря в фан-зоне в стороне о. Татышев, разлетелось по сети. Происходящее пользователи назвали «самой грустной вечеринкой на планете». Аниматоры в костюмах собачки, слоника и свинки танцевали для зрителей, которые не пришли.