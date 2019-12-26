Ярославль, 26 декабря, 2019, 13:16 — ИА Регнум. В Ярославле задержан подозреваемый в совершении разбойных нападений и краж из кафе и общеобразовательной школы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в УМВД России по Ярославской области. Преступления были совершены в Ярославле и Гаврилов-Ямском районе Ярославской области. Возбуждены уголовные дела по статьям «Разбой» и «Кража».

УМВД по Ярославской области Подозреваемый

"В ОМВД России по Кировскому городскому району обратилась директор кафе с заявлением о том, что в ночное время неизвестные разбили окно, проникли в помещение кафе и похитили переносную музыкальную колонку и несколько бутылок с алкоголем. Ущерб составил 17 500 рублей. На следующий день, в дежурную часть полиции Кировского района поступило заявление от женщины 1976 года рождения с заявлением о разбойном нападении», — пояснили в УМВД России по Ярославской области.

Неизвестные в дневное время проникли в квартиру заявительницы, угрожали ей ножом и унесли с собой ноубук, мобильный телефон и личные вещи на сумму в 65 тысяч рублей. Раскрыть преступление удалось по горячим следам. Подозреваемый был задержан сотрудниками патрульно-постовой службы.

«По подозрению в совершении преступлений задержан ранее судимый молодой человек 2000 года рождения, житель Гаврилов-Ямского района. Также сотрудниками уголовного розыска установлена причастность подозреваемого к двум эпизодам проникновения в здание одной из школ Гаврилов-Ямского района, где была похищена оргтехника на сумму свыше 176 тысяч рублей. Задержанный дал признательные показания, пояснил, что похищенное сбыл третьим лицам», — рассказали в УМВД России по Ярославской области.

По решению суда подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, разбойник проверяется на причастность к другим похожим преступлениям.