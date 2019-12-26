Иркутск, 26 декабря, 2019, 12:58 — ИА Регнум. В Иркутске подвели итоги фестиваля-конкурс «Самая красивая новогодняя ёлка — 2020». Как сообщает официальный сайт городской мэрии, всего для оформления в сквере имени Кирова было установлено 46 искусственных ёлок.

Артём Илошваи, цитата сайта Shelnews.ru Ёлки Иркутска

Их оформлением занимались почётные семьи, представители учреждений образования, культуры, спорта, здравоохранения, молодежных и общественных организаций, команды ТОСов, городских сообществ, национально-культурных центров, предприятий и коммерческих структур города.

Первое место в номинации «Красота» завоевала команда «Народы Севера». В номинации «Оригинальность» победителями стали представители ТОС «Селиваниха», а в номинации «Наша память, наша Слава» — команда микрорайона «Искра». Гран-при получила сборная регионального отделения Всероссийского общества родителей детей-инвалидов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, более 3 тысяч человек участвовали в открытии главной новогодней ёлки в Иркутске. Новогодняя ель в этом году традиционно оформлена в стиле русских мотивов. Ледовое оформление городка в сквере имени Кирова посвящено популярным мультипликационным персонажам.