Пермь, 26 декабря, 2019, 12:57 — ИА Регнум. В Пермском театре «У Моста» прошла пресс-конференция, посвященная премьере спектакля «Мачеха Саманишвили», а также подведению итогов прошедшего 2019 года, об этом 26 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Исаков Антон Сергей Федотов

Как отметил художественный руководитель и основатель театра Сергей Федотов, в текущем году учреждение культуры добилось рекордных для себя показателей.

Театр принял участие в 14-ти фестивалях, в том числе зарубежных, совершил 11 гастрольных поездок. За год было показано аж 580 спектаклей, что принесло доход в размере 59 млн рублей.

Кроме того, «умостовцы» поставили четыре премьерные постановки: «Наводнение», режиссер Овлякули Ходжакули (Лондон), «Крошка Цахес», режиссура и сценография Сергей Федотов, «Сон в шалую ночь», режиссер Владимир Берзин, «Мачеха Саманишвили», режиссура и сценография Сергей Федотов.

В конце года театр «У Моста» также был признан лучшим региональным театром России по версии международной премии «Звезда театрала».

Напомним, Пермский театр «У Моста» был создан Сергеем Федотовым в 1988 году. Театр является лауреатом премии «Золотая Маска», обладатель 45 гран-при зарубежных фестивалей, участник 189 международных фестивалей. По рейтингу журнала FORBES театр «У Моста» входит в десятку лучших театров России.