Ярославль, 26 декабря, 2019, 12:47 — ИА Регнум. Два игрока ярославского «Локомотива» примут участие в «Матче звезд» Континентальной хоккейной лиги. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на официальный сайт КХЛ. Приглашения от Континентальной хоккейной лиги получили вратарь «Локомотива» Илья Коновалов и нападающий Стефан Да Коста. Ярославский голкипер является выбором хоккейных болельщиков, французского легионера «Локомотива» в состав определила сама КХЛ. Оба хоккеиста войдут в состав сборной дивизиона Тарасова. Всего в звездном шоу примут участие 40 хоккеистов из 24 клубов КХЛ. Сам «Матч звезд КХЛ» пройдет в Москве 18−19 января 2020 года. По регламенту в первый день состоится «мастер-шоу» с конкурсами для игроков. На второй день пройдут полуфиналы, в которых сыграют сборные дивизионов Тарасова, Харламова, Чернышова и Боброва. Победители «стыков» встретятся в финале, проигравшие проведут игру за третье место.